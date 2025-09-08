Jannik Sinner, Volandri picchia duro: "Perché ha perso fiducia"

Jannik Sinner ha perso la finale degli Us Open 2025 (e la vetta del ranking) contro Carlos Alcaraz, che si è imposto con un tennis solido e aggressivo, trascinato da un servizio incisivo e da una risposta sempre puntuale. Il confronto ha mostrato quanto lo spagnolo abbia saputo elevare ancora di più il proprio livello, imponendo ritmo e continuità.

Filippo Volandri, capitano di Coppa Davis, ha analizzato così l’incontro: "Le partenze hanno fatto spesso la differenza. È stato positivo aver visto Jannik salire di livello dopo essere stato sotto nel punteggio. Quando l’ha fatto, ha messo dubbi, ma nel terzo set serviva una prestazione migliore al servizio. Oggi Alcaraz è stato migliore di Sinner, ma Jannik da queste sconfitte impara e tornerà più forte".

L’ex tennista ha sottolineato anche i progressi dell’avversario: "Alcaraz è migliorato tanto al servizio, ha coperto il campo in maniera incredibile. Jannik dava grandi accelerazioni ma la palla tornava indietro. Per me è il migliore sotto pressione, ma questa volta la pressione l’ha sentita, ha sbagliato due diritti in attacco sulle palle break. Questo gli ha tolto fiducia e punti di riferimento".