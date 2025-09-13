Libero logo
sabato 13 settembre 2025
Napoli, Fiorentina sconfitta 3 a 1: il rigore di De Bruyne apre le danze

1' di lettura

Terza vittoria in tre partite per il Napoli di Antonio Conte, che sconfigge a Firenze la Fiorentina di Stefano Pioli per 3-1. Vantaggio azzurro al sesto minuto grazie al rigore di De Bruyne, raddoppio al 14esimo con il primo gol di Hojlund in maglia partenopea. Nella ripresa al 51esimo il 3-0 di Beukema, anch'egli al primo gol per il Napoli, prima del gol della bandiera dei viola con Ranieri, al 79esimo. Campioni in carica in vetta al campionato a punteggio pieno con la Juventus, che nel pomeriggio ha battuto 4-3 l'Inter a Torino. Fiorentina tredicesima a 2 punti.

