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Tommaso Paradiso fuori controllo sul palco: scoppia la bufera a Napoli

lunedì 4 maggio 2026
Tommaso Paradiso fuori controllo sul palco: scoppia la bufera a Napoli

1' di lettura

Momenti di tensione durante il concerto di Tommaso Paradiso al Palapartenope di Napoli. Il 30 aprile, durante l'ultima data del tour tra i palasport, l'ex cantante dei TheGiornalisti ha perso completamente il controllo e con un gesto del tutto inaspettato ha scagliato il microfono sul palco, interrompendo bruscamente l'esibizione. Una reazione dovuta a un malfunzionamento tecnico agli auricolari dell'artista che ha lasciato sorpreso il pubblico presente. 

Resosi subito conto di aver esagerato, nonostante fosse visibilmente infastidito, Paradiso ha alzato le mani per scusarsi con i fan rimasti di stucco, spiegando: "Scusate, si sposta il volume da solo, va sempre sotto". Poi, per stemperare la tensione e buttarla sull'ironia, il cantante si è appellato al patrono cittadino: "San Gennaro, aiutaci tu", e ha intonato "'O surdato 'nnamurato", facendo cantare tutti i fan e riportando l'atmosfera di festa che aveva caratterizzato il concerto fino a quel momento. 

Ma se il pubblico napoletano presente al palazzetto ha immediatamente perdonato il suo beniamino, sui social si è aperto il dibattito e la reazione del web è stata decisamente più dura. Una dose sproporzionata di cattiveria si è scagliata contro l'artista romano che ha ricevuto una miriade di insulti personali e minacce dirette da parte dei soliti leoni da tastiera. 

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