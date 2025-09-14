"Mi sento uno schifo": disastro-Tamberi a Tokyo. Clamoroso flop anche di Jacobs



Dopo essere stato eliminato nella semifinale dei 100 metri ai Mondiali di atletica di Tokyo, Marcell Jacobs riflette sul suo futuro. "L'anno scorso mi ero fatto promessa: se avessi avuto una stagione ancora difficile non so quanto avrei potuto continuare - ha detto a RaiSport - devo prendermi un po' di tempo e capire se continuare a soffrire ancora così. So che l'anno prossimo sarà un po' più tranquillo, però non lo so". Analizzando la sua gara, ha commentato: "So che i miei tempi non sono questi ma in questo momento è così che sto correndo. Staffetta? Vediamo, magari c'è chi sta meglio di me. Decideremo". Rabbia e delusione anche per Gianmarco Tamberi dopo l'eliminazione nelle qualificazioni del salto in alto ai Mondiali di atletica a Tokyo: "Mi sento uno schifo, so che valevo 2,30 ma devi dimostrarlo sul campo. Dispiace perche' le sensazioni nel riscaldamento erano buone. Non ho fatto neanche un salto giusto con la rincorsa: risultato pietoso. L'anno scorso non avevo voglia di andare avanti, so che e' stato un anno particolare, ma fa male. Ora torno a casa dalle mie donne, da mia figlia nata venti giorni fa e mia moglie. Ho poco da dire, è un grande rammarico, sapevo che poteva andare così ma dispiace perché le sensazioni del riscaldamento erano buone. Ho fatto veramete un risultato pietoso, è giusto che io sia arrabbiato. Ho finito l'anno scorso con zero voglia di andare avanti e oggi invece avrei voluto una quarta occasione per saltare".

Nessun dubbio però per Los Angeles 2028. Quella di continuare è una "scelta che ho fatto e che rifarei, anche se oggi non ho dimostrato il mio valore- ha aggiunto ai microfoni di Raisport- Non ero certo venuto qui per questo, in condizioni tutt'altro che buone anche se sapevo di poter saltare oltre 2.30, lasciando a casa mia moglie e mia figlia nata 20 giorni fa. Mi sento uno schifo anche per questo, pensavo di fare tutt'altro, non è questo il mio valore. Ora torno a casa dalle mie donne che sono sicuro che mi faranno passare questo brutto stato". Ancora: "L'anno scorso non avevo voglia di andare avanti, ora utilizzerò questa rabbia per continuare. Non vedo l'ora di iniziare la preparazione".

