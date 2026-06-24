Libero logo
Scontro Trump-Meloni
Mondiali 2026
Generale Vannacci
Andrea Sempio
Iran

Mondiali 2026, è morta la madre di Didier Deschamps: il ct torna in patria

di
Libero logo
mercoledì 24 giugno 2026
Mondiali 2026, è morta la madre di Didier Deschamps: il ct torna in patria

2' di lettura

Momento di grande dolore per Didier Deschamps durante i Mondiali 2026. Il ct della Francia ha perso la madre ed è tornato in patria per partecipare ai funerali, lasciando temporaneamente il ritiro della nazionale: l'allenatore non sarà quindi presente alla guida della squadra nei prossimi allenamenti e non siederà in panchina nell'ultima sfida del gruppo I, venerdì 26 giugno contro la Norvegia. Ginette Deschamps è morta ieri mattina, martedì 23 giugno, come annunciato dalla Federazione calcistica francese. Un lutto che scuote tutta la spedizione francese e che potrebbe pesare sul proseguo della competizione.

Al momento, la gestione della squadra è stata affidata al suo vice Guy Stéphan, che seguirà il gruppo fino al rientro del tecnico. La decisione è stata presa di comune accordo con Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese. Attraverso un comunicato ufficiale, la Federazione ha espresso la sua vicinanza all'allenatore. 

Mondiali 2026, Cristiano Ronaldo batte Messi: segna ed entra nella storia

Un uomo nato per infrangere record su record. Il suo nome è già leggenda: CR7. Con i due gol segnati nel p...

"In questo momento estremamente doloroso - si legge nella nota diffusa sui social -, auguriamo a Didier Deschamps tanto coraggio e gli assicuriamo il sostegno di tutti i membri della Federazione". La Francia si è già qualificata per i sedicesimi di finale dopo aver battuto il Senegal per 3-1 e l'Iraq per 3-0 nelle prime due partite.

tag
francia
mondiali 2026
didier deschamps

Inghilterra-Ghana Mondiali 2026, Harry Kane stregato dal santone africano: l'inspiegabile gol mangiato, magia nera?

Uzbekistan travolto Mondiali 2026, il Portogallo travolge l'Uzbekistan: CR7 nel mito, Leao fa felice il Milan

Portogallo Mondiali 2026, Cristiano Ronaldo batte Messi: segna ed entra nella storia

ti potrebbero interessare

Mondiali 2026, Harry Kane stregato dal santone africano: l'inspiegabile gol mangiato, magia nera?

Mondiali 2026, Harry Kane stregato dal santone africano: l'inspiegabile gol mangiato, magia nera?

Milan, il diktat di Ruben Amorim: ecco i tre nomi nella lista dei desideri

Milan, il diktat di Ruben Amorim: ecco i tre nomi nella lista dei desideri

Lorenzo Pastuglia
Mondiali 2026, il Portogallo travolge l'Uzbekistan: CR7 nel mito, Leao fa felice il Milan

Mondiali 2026, il Portogallo travolge l'Uzbekistan: CR7 nel mito, Leao fa felice il Milan

Palestra, "Inter spiazzata": un blitz clamoroso, chi lo soffia a Marotta

Palestra, "Inter spiazzata": un blitz clamoroso, chi lo soffia a Marotta