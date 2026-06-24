Mondiali 2026, è morta la madre di Didier Deschamps: il ct torna in patria

Momento di grande dolore per Didier Deschamps durante i Mondiali 2026. Il ct della Francia ha perso la madre ed è tornato in patria per partecipare ai funerali, lasciando temporaneamente il ritiro della nazionale: l'allenatore non sarà quindi presente alla guida della squadra nei prossimi allenamenti e non siederà in panchina nell'ultima sfida del gruppo I, venerdì 26 giugno contro la Norvegia. Ginette Deschamps è morta ieri mattina, martedì 23 giugno, come annunciato dalla Federazione calcistica francese. Un lutto che scuote tutta la spedizione francese e che potrebbe pesare sul proseguo della competizione.

Al momento, la gestione della squadra è stata affidata al suo vice Guy Stéphan, che seguirà il gruppo fino al rientro del tecnico. La decisione è stata presa di comune accordo con Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese. Attraverso un comunicato ufficiale, la Federazione ha espresso la sua vicinanza all'allenatore.