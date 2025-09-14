Libero logo
CharlieKirk
TestamentoArmani
Flotilla

Di tendenza

Milan, il gol di Luka Modric annienta il Bologna: Allegri espulso nel finale

di
Libero logo
domenica 14 settembre 2025
Milan, il gol di Luka Modric annienta il Bologna: Allegri espulso nel finale

(Lapresse)

1' di lettura

Pronta a subentrare Milan, bomba di Carlo Pellegatti: chi si compra la squadra

Bologna Bologna, arrestato il 19enne dell'inseguimento: accusa pesante

La questura diffonde al clip Bologna, il video dello schianto dei due albanesi: "Andavano a 150 all'ora"

tagmilanbologna

Pronta a subentrare Milan, bomba di Carlo Pellegatti: chi si compra la squadra

Bologna Bologna, arrestato il 19enne dell'inseguimento: accusa pesante

La questura diffonde al clip Bologna, il video dello schianto dei due albanesi: "Andavano a 150 all'ora"

ti potrebbero interessare

1230x613

Milan, bomba di Carlo Pellegatti: chi si compra la squadra

Lorenzo Pastuglia
3072x2179

Bologna, arrestato il 19enne dell'inseguimento: accusa pesante

Ignazio Stagno
913x518

Bologna, il video dello schianto dei due albanesi: "Andavano a 150 all'ora"

Andrea Carrabino
720x404

Bologna, polizia diffonde video dello schianto: auto a forte velocità

Redazione