Jacobs esce di pista con troppa fretta

No, calma. Calma. Cioè, per carità, son scelte personali e, tra l’altro, chi ha mai mangiato una pizza con costui, però no, su, dai, aspetta un attimo, ché questa non è una volatona sui 100 metri e puoi prenderti tutto il tempo necessario per riflettere, meditare, decidere. E ovviamente stiamo pensando a Marcell Jacobs, 31 anni il prossimo 26 settembre, al suo addio-non addio-ma probabilmente addio alle competizioni, spiattellato ai microfoni della Rai pochi attimi dopo essere stato eliminato nelle semifinali iridate dei 100. Dice così: «La testa mi sta dicendo che non riesce a continuare a reggere tutte queste delusioni». E poi anche così: «La gente ha iniziato a conoscermi dopo i Giochi, ma le sensazioni tristi nella mia carriera sono state tre volte superiori rispetto a quelle di gioia. Devo prendermi un po’ di tempo, per capire se vale la pena continuare a soffrire così».

E lo dice con tutta l’onestà che ha sempre contraddistinto ’sto ragazzo, straordinario protagonista a Tokyo nel 2021, quando pensavamo fosse impossibile vedere un azzurro nella finale della specialità simbolo delle Olimpiadi e, infine, fummo travolti da un’emozione devastante e forse irripetibile: l’oro tricolore nei 100 metri. Che goduria. Di tempo ne è passato, sono arrivate altre soddisfazioni ma anche amarissime delusioni, in particolare in questa stagione che in realtà è stata una non-stagione. Il 10.16 centrato ieri è anche il personale stagionale di un campione che non può e non vuole accontentarsi della mediocrità, ma - e torniamo all’inizio - calma. C’è ancora spazio, non tanto per tornare a combattere coni giovani fenomeni della specialità (americani e giamaicani su tutti), ma di sicuro per provare a regalarsi un’uscita più gloriosa, magari agli Europei in programma tra un anno.

Per carità, bisogna rispettare ogni decisione, ma siamo convinti che questo atleta- colpevole di non essere “personaggio”, snobbato perché riservato e pochissimo appariscente - possa ancora stupire e debba solo trovare un po’ di quella sfacciataggine che, al contrario, abbonda nel cuore e nella testa di Tamberi. Anche Gimbo ieri ha dovuto mandar giù l’amarissimo boccone dell’eliminazione nell’alto a misure normalissime (2.21) e non ha nascosto la delusione («Risultato pietoso, fa male»), ma a differenza del socio-d’oro (a Tokyo lui e Marcell esultarono a una manciata di minuti l’uno dall’altro) non ha la minima intenzione di fermarsi: «Non vedo l’ora di ricominciare». E forse entrambi esagerano: Tamberi a sentirsi eterno, Jacobs a immaginarsi finito.