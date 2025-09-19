Novak Djokovic spietato: come liquida la giornalista molesta

Novak Djokovic ha scelto la Grecia per ricaricare le batterie dopo le fatiche degli US Open, approfittando anche per riflettere su questi ultimi mesi di stagione. Ma il soggiorno ellenico di Nole non è passato inosservato: si dice, si mormora, si sussurra che il campione possa restare nel Paese in pianta stabile, abbandonando dunque la Serbia, di cui è un simbolo.

La vicenda è sorta dopo che il governo serbo lo ha bollato come "traditore", questo per il fatto di aver sostenuto alcune proteste studentesche. E questo sfregio piovuto dalle istituzioni, pare abbia spinto Nole a trasferirsi in Grecia, dove le autorità locali gli avrebbero proposto una soluzione - fiscale - ad hoc pur di convincerlo. Di conferme ufficiali, però, non ce ne sono.

Tant'è, ora che si trova in Grecia, si è aperta la caccia grossa dei media locali a Djokovic: cercano ininterrottamente di intercettarlo. Un recente episodio risulta paradigmatico. Una giornalista greca lo ha raggiunto mentre spendeva del tempo libero insieme alla famiglia, tentando con insistenza di strappargli un’intervista. Djokovic, pur mostrando scarsissimo interesse (eufemismo), ha mantenuto il controllo, rimarcando come "sono qui con mio figlio". L’inviata non si è arresa e lui, ribadendo il concetto con cortesia, ha aggiunto: "Grazie, grazie, sono con mio figlio, mi dispiace".

Tra le domande, va da sé, non poteva mancare quella sul possibile trasferimento ad Atene. Djokovic, che in Grecia ha una casa e dove i suoi figli frequentano una prestigiosa scuola britannica, ha risposto con prudenza, senza sbilanciarsi: "Sto bene, sto bene, sono contento. Non lo so, non lo so. Mi sto semplicemente godendo il tempo con la famiglia. Sarò qui per il torneo".

In extremis, la giornalista ha provato a coinvolgerlo mostrando una foto di un collega televisivo immortalato in campo con Stefanos Tsitsipas: "Ecco il nostro presentatore, George Lagas, con Tsitsipas, che ne pensi?". Djokovic, sorridendo, ha chiuso con una battuta: "Penso che Stefanos lo abbia lasciato vincere". Giornalista (molesta) liquidata (ancora).