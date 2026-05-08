Djokovic, disastro a Roma: è fuori. Ma il suo gesto spiazza tutti, cosa fa

Novak Djokovic è stato eliminato a sorpresa al primo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Il campione serbo, 24 volte vincitore di tornei del Grande Slam, si è arreso in tre set al giovane qualificato croato Dino Prizmic, numero 79 del ranking ATP, con il punteggio di 2-6 6-2 6-4 dopo due ore e un quarto di gioco.

Nonostante la sconfitta inattesa, Djokovic ha lasciato il Centrale del Foro Italico con un gesto di grande classe e fair play. Invece di dirigersi subito negli spogliatoi, come spesso avviene dopo una sconfitta, il 38enne serbo si è fermato in campo per dedicare del tempo ai suoi tifosi, in particolare ai tanti bambini presenti.

Nole ha firmato numerosi autografi e, prima di lasciare il campo, ha regalato il suo asciugamano a un giovane supporter, regalando momenti di grande emozione ai presenti. Un comportamento esemplare che ha ricevuto ampio apprezzamento da parte del pubblico romano.Si tratta di un addio temporaneo (e forse definitivo) al Centrale del Foro Italico da parte di uno dei più grandi campioni della storia del tennis. Con questo gesto Djokovic ha dimostrato ancora una volta di essere non solo un grande campione sul campo, ma anche un atleta di spessore umano fuori dal rettangolo di gioco.