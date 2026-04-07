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Varoufakis, come l'hanno beccato in discoteca in Russia: imbarazzo clamoroso

martedì 7 aprile 2026
Varoufakis, come l'hanno beccato in discoteca in Russia: imbarazzo clamoroso

2' di lettura

A Mosca sta andando alla grande un brano techno-dance dal ritmo piuttosto elementare e dal testo a dir poco scarno: "Yanis Varoufakis". E, sorpresa, a ballarlo c'è anche l'ex ministro delle Finanze greco che ha ispirato il dj russo Sasha Melior autore, appunto, di Kis-Kis Fakis.

Il video di Varoufakis circondato da giovani festanti, rapito dalla musica, è diventato virale su X e ovviamente non senza accezione polemica. L'economista una quindicina di anni fa è diventato famoso nel mondo come il "ribelle ant-Troika", l'uomo che da sinistra (estrema), insieme (per poco tempo) al premier Alexis Tsipras ha combattuto contro l'Unione europea opponendosi alle politiche di rigore e austerità che rischiavano di affossare la Grecia ben oltre il baratro del default. Per diversi mesi è stato rappresentato come una sorta di grillo parlante della sinistra, in Italia ha raccolto spazio e applausi, coccolato dai salotti televisivi, dalle redazioni di giornale e dai convegni pubblici. E oggi, forse, non stupisce particolarmente il suo legame profondo con la Russia.

Il profilo X Visegrad 24, pubblicando il video del Varoufakis danzante, sottolinea polemicamente: "Questo è l'uomo che da anni impartisce lezioni ai leader occidentali, accusandoli di avere una politica estera immorale". L'occasione di festa è stata la partecipazione dell'ex ministro alla conferenza di investimenti Tolko Pro, organizzata da Tinkoff Bank il 4 aprile scorso a Mosca. , ballando con entusiasmo su un brano techno russo virale che ripete ossessivamente il suo stesso nome.

Nel suo intervento, si legge sul sito Greekcitytimes.com, Varoufakis "ha criticato duramente le politiche europee nei confronti della Russia nel contesto della guerra in Ucraina, definendole un 'crimine contro la logica' che finisce per danneggiare lo stesso continente europeo". "Come europeo - le sue parole -, sento di dover dire che l’Europa è colpevole, prima di tutto, di aver commesso un crimine contro la logica nei confronti della Russia".

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