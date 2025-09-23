Gigio Donnarumma, lo sfregio in pubblico: "Mai nominato"

Gigio Donnarumma non ce l’ha fatta a vincere il Pallone d’Oro 2025, ma ha comunque chiuso al nono posto della classifica annuale de L’Equipe e si è portato a casa il prestigioso premio “Yashin”, dedicato al miglior portiere della passata stagione. Una serata, quella di Parigi, che il portiere italiano ricorderà, anche perché vissuta nell’immediato divorzio dal PSG, con cui ha vinto praticamente tutto nella passata stagione, arrendendosi soltanto al Chelsea nella finale del Mondiale per Club. E ha suscitato più di una risata il siparietto che Gigio ha dato vita con Ruud Gullit una volta salito sul palco. L’olandese lo ha salutato in dialetto milanese: "Ciao bel fieu". Ossia "ciao bel ragazzo", scatenando i sorrisi degli italiani presenti in sala (tra i quali Fabio Capello e Gigi Buffon).

Al momento dei ringraziamenti, Donnarumma ha poi lanciato la frecciata, snobbando Luis Enrique, cioè l’allenatore dei parigini che quest’anno tra i pali gli ha preferito Chevalier. Ironia della sorte, mentre Gigio ritirava il premio, il PSG perdeva “le classique” contro l’OM e proprio con una papera del nuovo portiere parigino. Donnarumma ha espresso, invece, queste parole: “Grazie a tutti, sono onorato di questo premio. Sono davvero soddisfatto delle mie prestazioni nell'ultima stagione e grazie alla mia ex-squadra (il Psg, ndr) abbiamo centrato una stagione incredibile. Ora sono concentrato sulla mia nuova avventura e ringrazio il City per aver puntato su di me. Spero di vincere tanti trofei insieme. Ringrazio anche la mia famiglia, mia moglie e il mio piccolo bambino".