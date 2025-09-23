Coppa Italia, Milan-Lecce 3-0: rossoneri agli ottavi

Finisce 3 a 0 la partita di Coppa Italia tra Milan e Lecce. I rossoneri passano e si qualificano per gli ottavi quando incontreranno la Lazio. Il Milan ha segnato con Gimenez al 20' nel primo tempo, Nkuku al 6' e Pulisic al 19' del secondo tempo.

"Vivo un buon momento di forma. Voglio segnare sempre di più ed è importante aver vinto. A Gimenez gli ho sempre detto di avere pazienza, perché nelle ultime partite ha giocato bene. Se continua così, segnerà molto", ha detto Christian Pulisic ai microfoni di Sport Mediaset al termine del match. "Domenica contro il Napoli vogliamo vincere. Dopo ancora, contro la Juve. Se faremo bene, vedremo dove potremo arrivare", ha aggiunto lo statunitense.