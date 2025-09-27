Jannik Sinner "abbatte" anche Atmane: ecco le variazioni, un punto da urlo

Non senza problemi, Jannik Sinner conquista i quarti di finale al China Open, il torneo Atp 500 di Pechino, dove inconterà Fabian Marozsan. Il numero 2 al mondo batte in tre set il francese Terence Atmane, numero 68 al mondo, che aveva recentemente battuto anche a Cincinnati (il punteggio finale è di 6-4, 5-7, 6-0). Sale così a 23 vittorie consecutive la striscia positiva di Jannik contro gli avversari transalpini.

Nel primo set, il ragazzo di San Candido strappa subito un break. Dunque conclude la prima partita con il punteggio di 6-4. Due ace (contro i 4 del francese), 69% di prime di servizio, 5 palle break salvate da Sinner nel primo set vinto 6-4 in 59 minuti.

Nel secondo set, però, Sinner si complica la vita. Molti game difficili, molti errori, tanto che finisce col perdere il servizio proprio nel game decisivo: Atmane strappa il break all'ultimo gioco del secondo set, che porta a casa col punteggio di 5-7 (Sinner, nel corso del game, era risalito dallo 0-30, senza però poi riuscire ad acciuffare il tie-break).

Grande paura in apertura del terzo e decisivo set. Sinner infatti nel corso del secondo game cade tentando un recupero, dunque si tocca la caviglia, una smorfia, un gesto che pare essere una chiamata ai medici. Per fortuna, però, Sinner riesce a ripartire senza neppure ricorrere ai sanitari e si porta sul 2-0 (aveva infatti breakkato Atmane nel primo game). Poi è il francese ad avere problemi fisici: accusa forti crampi, chiede e ottiene l'ingresso del fisioterapista. Insomma, il corpo abbandona Atmane, che spesso urla per il dolore, e il resto è un monologo di Sinner: il terzo set finisce 6-0.

Al netto di qualche errore di troppo, Jannik Sinner ha espresso un buon tennis, solido e continuo. Tra i punti, si è distinto per uno in particolare, in cui ha fatto ballare Atmane da un lato del campo all'altro, per poi chiudere con una smorzata sottorete. "Le variazioni", come rimarca l'utente che rilancia il video su X. Variazioni perfette e soltanto applausi.