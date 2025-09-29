Italia, Da Velasco a De Giorgi: l'età dell'oro passa dalla panchina

Non è l’allievo che supera il maestro soltanto perché il maestro è insuperabile, ma siamo lì. Allineati in cima al mondo. Fefè De Giorgi come Julio Velasco, gli azzurri come le azzurre, “generazioni di fenomeni” che si rinnovano. Fenomeni sono quelli e quelle in campo, ma il talento non basta perché ne hanno in abbondanza anche gli altri. Ebbene, la doppietta mondiale della pallavolo italiana, maschile e femminile, non è primariamente un trionfo tecnico ma il prodotto di un metodo: l’intelligenza emotiva applicata allo sport. Julio Velasco e Fefè De Giorgi, il maestro e... il maestro, hanno conquistato il mondo con questa stessa, identica arma: la gestione magistrale delle risorse umane. Non tecniche, non tattiche: umane. In fondo è di natura umana il loro legame. «Mi manda messaggi, mi sta seguendo. Come io ho seguito lui», raccontava De Giorgi prima della finale. Poi, con un sorriso complice, aggiungeva: «Diciamo che con Julio, insieme, ne abbiamo viste e ne abbiamo fatte tante». Quest’ultima è la più grande di sempre. L’hanno fatta grossa perché mai era accaduto che entrambe le selezioni azzurre di uno sport di squadra olimpico vincessero il titolo iridato nello stesso anno.