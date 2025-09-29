Milan-Napoli, la foto di Leao: un'umiliazione per Conte

Il campionato di serie A diventa sempre più avvincente. Il Milan agganncia Napoli e Roma e vola in testa alla classifica. Subito dietro la Juve e l'Inter che spingono per avere un posto in paradiso. Insomma, da tanto tempo non vedevamo un inizio di campionato così scoppiettante. Ma in questo deay after di Milan-Napoli c'è un'immagine che più di ogni altra sta facendo il giro del web. Siamo nelle battute finali del match.

Allegri butta nella mischia Leao, non si vedeva dal match col Bari. Ebbene, il portoghese è entrato nel match a modo suo: obiettivo allontanare i partenopei dalla porta di Maignan. E c'è risucito. Infatti in frame che sta facendo rapidamente il giro dei social, ecco Leao che si porta a spasso ben 7 giocatori del Napoli che lo circondano per non farlo sagasare.