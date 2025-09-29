Libero logo
Milan-Napoli, la foto di Leao: un'umiliazione per Conte

di Ignazio Stagnolunedì 29 settembre 2025
1' di lettura

Il campionato di serie A diventa sempre più avvincente. Il Milan agganncia Napoli e Roma e vola in testa alla classifica. Subito dietro la Juve e l'Inter che spingono per avere un posto in paradiso. Insomma, da tanto tempo non vedevamo un inizio di campionato così scoppiettante. Ma in questo deay after di Milan-Napoli c'è un'immagine che più di ogni altra sta facendo il giro del web. Siamo nelle battute finali del match.

Allegri butta nella mischia Leao, non si vedeva dal match col Bari. Ebbene, il portoghese è entrato nel match a modo suo: obiettivo allontanare i partenopei dalla porta di Maignan. E c'è risucito. Infatti in frame che sta facendo rapidamente il giro dei social, ecco Leao che si porta a spasso ben 7 giocatori del Napoli che lo circondano per non farlo sagasare.

L'immagine plastica di come i partenopei abbiano gestito davvero male la superiorità numerica con ben sette uomini a fermare il funambolo portoghese che ha rispettato in pieno il compito che gli ha affidato il Conte Max: tenere palla in quei minuti così difficili per il Milan. Il Napoli c'ha messo comunque tanto cuore e ha tentato fino alla fine (vedere la pazzesca parta di Miagnan a mani aperte) per cercare di acciuffare il pareggio. Di questa sfida però resta questa immagine che come in tanti sottolineano: "No, non è fatta con l'intelligenza artificiale". Già, è tutto vero. Maledettamente vero. 

