Il Milan vince col Genoa e ha un piede in Champions. Disastro-Juve, Roma ok

La corsa Champions si sta per chiudere con il botto. La Juventus ha deluso le aspettative e ha perso in casa contro la Fiorentina per 0-2. Un risultato negativo che complica seriamente la posizione dei bianconeri nella corsa al terzo posto. Nel resto delle partite, il Napoli ha vinto nettamente sul campo del Pisa per 3-0, rafforzando il secondo posto e avvicinandosi alla qualificazione matematica. Il Milan ha ottenuto una vittoria importante a Genova contro il Genoa per 2-1, restando così pienamente in gioco per il quarto posto.

La Roma ha battuto la Lazio nel derby per 2-0, mantenendo vive le proprie ambizioni europee.Buona prova anche del Como, che ha superato il Parma per 1-0 e continua a sognare un posto nella prossima Champions League.Con questi risultati la volata per la massima competizione europea è diventata estremamente serrata. La sconfitta della Juventus ha riaperto completamente i giochi, mentre le vittorie di Napoli, Milan, Roma e Como hanno ridotto i margini di errore per tutte le squadre coinvolte.

Manca soltanto l’ultima giornata di campionato e sono ancora quattro le squadre (Juventus, Milan, Roma e Como) che si contendono gli ultimi due posti disponibili per la Champions. Tutto è ancora possibile.