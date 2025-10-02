Libero logo
Gigio Donnarumma, rigore e rissa: come fa sbroccare i tifosi

di Lorenzo Pastugliagiovedì 2 ottobre 2025
Il Manchester City torna da Monaco con un 2-2 che lascia l’amaro in bocca. La squadra di Guardiola, avanti per gran parte del match, è stata raggiunta solo nel finale, in casa del Monaco, grazie a un rigore discusso concesso dopo la revisione al Var. Protagonista in negativo, almeno sul piano disciplinare, Gianluigi Donnarumma: il portiere italiano ha rischiato seriamente di farsi espellere per un gesto di nervosismo che ha acceso gli animi a bordocampo.

L’episodio decisivo arriva all’85’. Su una punizione laterale, Nico Gonzalez alza troppo il piede e colpisce Dier al volto, impedendogli di giocare il pallone. In un primo momento l’arbitro Manzano lascia correre, ma il richiamo dalla sala Var lo spinge a rivedere l’azione: dopo la revisione, decide per il calcio di rigore. Decisione accolta dalle proteste del City, ma Dier dal dischetto è freddo e firma il 2-2. 

Poco prima dell’esecuzione dagli undici metri, Donnarumma tenta di innervosire i rivali portandosi via il pallone. Il gesto provoca l’immediata reazione dei giocatori del Monaco e scatena un parapiglia vicino alle panchine. Dalle proteste si passa rapidamente al contatto fisico, tanto che l’arbitro è costretto a fermare il gioco per riportare la calma. Alla fine viene espulso un membro dello staff francese e ammonito Bernardo Silva, ma il vero rischio lo corre il portiere del City.

Donnarumma era infatti già stato ammonito nel primo tempo per comportamento antisportivo. Un secondo cartellino lo avrebbe lasciato anzitempo negli spogliatoi, compromettendo sia la sua prestazione che quella della squadra. Alla fine l’arbitro decide di non punirlo ulteriormente, ma l’episodio resta un campanello d’allarme sul suo autocontrollo nei momenti caldi.

