Gigio Donnarumma, rigore e rissa: come fa sbroccare i tifosi

Il Manchester City torna da Monaco con un 2-2 che lascia l’amaro in bocca. La squadra di Guardiola, avanti per gran parte del match, è stata raggiunta solo nel finale, in casa del Monaco, grazie a un rigore discusso concesso dopo la revisione al Var. Protagonista in negativo, almeno sul piano disciplinare, Gianluigi Donnarumma: il portiere italiano ha rischiato seriamente di farsi espellere per un gesto di nervosismo che ha acceso gli animi a bordocampo.

L’episodio decisivo arriva all’85’. Su una punizione laterale, Nico Gonzalez alza troppo il piede e colpisce Dier al volto, impedendogli di giocare il pallone. In un primo momento l’arbitro Manzano lascia correre, ma il richiamo dalla sala Var lo spinge a rivedere l’azione: dopo la revisione, decide per il calcio di rigore. Decisione accolta dalle proteste del City, ma Dier dal dischetto è freddo e firma il 2-2.

Poco prima dell’esecuzione dagli undici metri, Donnarumma tenta di innervosire i rivali portandosi via il pallone. Il gesto provoca l’immediata reazione dei giocatori del Monaco e scatena un parapiglia vicino alle panchine. Dalle proteste si passa rapidamente al contatto fisico, tanto che l’arbitro è costretto a fermare il gioco per riportare la calma. Alla fine viene espulso un membro dello staff francese e ammonito Bernardo Silva, ma il vero rischio lo corre il portiere del City.