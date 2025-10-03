Van de Zandschulp perde la testa e tira la racchetta contro il pubblico

Al Masters 1000 di Shanghai la cronaca non riguarda solo i punti giocati. Durante la sfida del primo turno tra Botic van de Zandschulp e Nuno Borges, l’olandese ha perso il controllo e ha rischiato di trasformare la frustrazione in incidente. Sul 2-2 del primo set, rientrando verso la panchina, l’olandese ha scaricato la rabbia contro la racchetta.
L’oggetto, colpito con troppa forza, non si è fermato a terra: dopo un rimbalzo anomalo ha scavalcato le barriere di protezione ed è volato verso la tribuna. Una spettatrice e due raccattapalle si sono scansati all’ultimo istante, evitando di essere colpiti.
Sono comunque stati attimi di tensione che hanno gelato il pubblico. Considerata la pericolosità del gesto, ci si sarebbe potuti aspettare una sanzione pesante, ma il giudice di sedia ha scelto la via morbida: semplice warning per condotta antisportiva, che porterà comunque a una multa economica. Resta la sensazione che l’olandese sia andato vicino alla squalifica immediata, visto il rischio corso dagli spettatori.
L’episodio ha fatto da preludio a una partita complicata per van de Zandschulp, che non è riuscito a ritrovare lucidità. Nuno Borges ha approfittato delle sue incertezze imponendosi in due set serrati, 7-6 7-5, e conquistando il pass per il secondo turno. Il portoghese ora affronterà Stefanos Tsitsipas (in programma sabato alle 10 italiane), chiamato a riscattarsi dopo settimane difficili. Per Borges si apre così un’occasione importante, favorita anche dal ritiro di Carlos Alcaraz che ha reso quella parte di tabellone particolarmente accessibile.
