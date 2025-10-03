Van de Zandschulp perde la testa e tira la racchetta contro il pubblico

Al Masters 1000 di Shanghai la cronaca non riguarda solo i punti giocati. Durante la sfida del primo turno tra Botic van de Zandschulp e Nuno Borges, l’olandese ha perso il controllo e ha rischiato di trasformare la frustrazione in incidente. Sul 2-2 del primo set, rientrando verso la panchina, l’olandese ha scaricato la rabbia contro la racchetta.

L’oggetto, colpito con troppa forza, non si è fermato a terra: dopo un rimbalzo anomalo ha scavalcato le barriere di protezione ed è volato verso la tribuna. Una spettatrice e due raccattapalle si sono scansati all’ultimo istante, evitando di essere colpiti.