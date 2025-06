Fabio Fognini impazzisce in campo: "Piccolo maiale, guardami!"

Il 37enne ligure, in tabellone con una wild card e vincitore del torneo nel 2013 , ha ceduto il passo al francese, ma a fine partita ha rivolto parole pesanti in francese al rivale (lo avrebbe apostrofato come " piccolo maiale ”, aggiungendo poi termini più volgari), che ha ignorato completamente l'italiano, girando lo sguardo e allontanandosi. Moutet, infatti, ha salutato l'arbitro e poi ha iniziato a festeggiare il successo, senza mai degnare di uno sguardo il ligure. A quel punto la reazione furiosa di Fognini: " Guardami! Guardami! " ("Regarde-moi! Regarde-moi!") ha urlato più volte in campo, visibilmente irritato dal comportamento del rivale.

Nonostante il k.o., Fognini ha ricevuto comunque l'applauso del pubblico tedesco, riconoscente per lo spettacolo e memore delle sue imprese. Lo stesso che a fine match è esploso, compero si era già intuito durante il gioco. Moutet, noto per il suo stile provocatorio, non ha mai smesso di lanciare segnali verbali e gestuali, disturbando l'avversario anche nei momenti più delicati.

La reazione finale di Fognini non è dunque arrivata a caso, seppur non positiva. E così eccolo a fine match apostrofare l'avversario con toni decisamente accesi, mentre quest'ultimo si è limitato a ignorarlo, alimentando ulteriormente la tensione. Nessuna stretta di mano reale, solo una freddezza che ha lasciato il segno.