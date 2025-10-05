Serie A, il Napoli supera 2 a 1 in rimonta il Genoa e aggancia la Roma

Il Napoli supera 2-1 in rimonta il Genoa nel match valido per la sesta giornata di Serie A e sale a 15 punti in classifica, agganciando la Roma in vetta. Ekhator su assist di Norton-Cuffy spaventa i campioni d'Italia sbloccando il risultato al 34', nella ripresa Anguisssa pareggia al 12' di testa. Durante l'assalto finale dei campani Hojlund sigla il gol vittoria al 30' raccogliendo una respinta di Leali. Il Grifone incassa la terza sconfitta di fila e resta fermo a due punti, all'ultimo posto in classifica in coabitazione col Pisa.