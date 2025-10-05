Libero logo
Serie A, il Napoli supera 2 a 1 in rimonta il Genoa e aggancia la Roma

di
domenica 5 ottobre 2025
(LaPresse)

1' di lettura

Il Napoli supera 2-1 in rimonta il Genoa nel match valido per la sesta giornata di Serie A e sale a 15 punti in classifica, agganciando la Roma in vetta. Ekhator su assist di Norton-Cuffy spaventa i campioni d'Italia sbloccando il risultato al 34', nella ripresa Anguisssa pareggia al 12' di testa. Durante l'assalto finale dei campani Hojlund sigla il gol vittoria al 30' raccogliendo una respinta di Leali. Il Grifone incassa la terza sconfitta di fila e resta fermo a due punti, all'ultimo posto in classifica in coabitazione col Pisa.

Serie A Juventus-Milan senza emozioni: allo Stadium finisce 0 a 0

Spocchioso Juventus-Milan, Tudor a testa bassa: "Spero Modric faccia caga..."

Pareggio Atalanta, con il Como finisce in parità: 1 a 1 a Bergamo

tag
serie a
napoli
genoa

Juventus-Milan senza emozioni: allo Stadium finisce 0 a 0

Juventus-Milan, Tudor a testa bassa: "Spero Modric faccia caga..."

Atalanta, con il Como finisce in parità: 1 a 1 a Bergamo

Inter, poker alla Cremonese grazie a un super Bonny: a San Siro finisce 4 a 1

