Gennaro Gattuso, "tutto resta possibile": Soulé convocato in Nazionale?

Matías Soulé sta vivendo un momento magico. Alla Roma è diventato uno dei protagonisti di questo avvio di stagione, con due gol, tre assist e prestazioni che lo hanno consacrato come uno dei giovani più interessanti della Serie A. La squadra di Gian Piero Gasperini vola, e lui con lei. Ma nonostante tutto, dall’Argentina continua a non arrivare nessuna chiamata. A parlare riguardo alla situazione, stavolta, è stato il suo agente, Martin Guastadisegno, che ha spiegato come l’ex giocatore del Frosinone stia lavorando duramente anche per la nazionale. “È l’unico dei giovani argentini a non aver ancora avuto un minuto con la Selección — ha detto —eppure sta diventando un leader in una grande squadra come la Roma. Credo che meriterebbe una chance, lui vuole giocare il Mondiale”.

Il sogno di Matías, lo sanno tutti, è quello di giocare un Mondiale con la maglia dell’Argentina. Ma se la situazione non dovesse cambiare, lo scenario potrebbe sorprendere tutti: la porta dell’Italia, infatti, non è mai stata chiusa. Già più di un anno fa, Luciano Spalletti aveva provato a convincerlo a vestire l’azzurro, e oggi, con il passaporto italiano e una crescita esponenziale, la possibilità torna concreta.