Mondiale 2026, super-spareggio e Italia ripescata: uno spiraglio clamoroso

Un superplayoff tra escluse? Non è fantascienza. Si tratta solo dell'ultima ipotesi che sta circolando in queste ore e che sta stuzzicando la fantasia di tutti quei tifosi italiani che ancora non hanno accettato l'umiliazione subita dalla Nazionale a Zenica contro la Bosnia. Questo scenario potrebbe realizzarsi nel momento in cui l'Iran dovesse rinunciare a partire per il Mondiali che - ricordiamolo - si giocano in Canada, mesi e, soprattutto, negli Stati Uniti. In particolare, la Nazionale di Teheran giocherà tutte le partite del girone negli States. E, visto lo scenario bellico che li vede coinvolti, potrebbe dare forfait.

La decisione finale, però, potrebbe essere adottata direttamente dalla Fifa che, sulla base dell'articolo 6.7 del regolamento, può scegliere il sostituto "a propria esclusiva discrezione". La posizione nel ranking dell'Italia, 12esima, potrebbe quindi agevolare gli azzurri, ma al momento sembra una possibilità lontana. L'ipotesi più credibile è che l'Iran venga sostituita da un'altra squadra asiatica proprio per garantire equilibrio fra i Continenti. In questo senso i super favoriti sarebbero gli Emirati Arabi Uniti.