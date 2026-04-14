"Allegri in Nazionale", chi arriva al Milan: terremoto nel calcio italiano

L'attuale allenatore del Milan, non in un gran periodo di risultati, sarebbe però solo una delle tessere di un mosaico assai complesso che parte da Milano, passa per Coverciano e chiama in causa anche Roma (e la Roma). A Viva el Futbol, il podcast di cui è protagonista insieme a Lele Adani e Nicola Ventola, è Antonio Cassano a dare credito a queste ultime indiscrezioni. Allegri sulla panchina dell'Italia, Gian Piero Gasperini su quella del Milan. Uno scenario, secondo Fantantonio, che farebbe le fortune di rossoneri e giallorossi.

L'effetto domino sulle panchine italiane assomiglia più a un terremoto destinato a sconvolgere gli equilibri in Serie A. Il ruolo del ct della Nazionale sarà affidato al mister della Under 21 Silvio Baldini per le amichevoli di giugno. Un riconoscimento al lavoro fatto dal tecnico toscano, ma quasi sicuramente un interim. In estate la Figc (a guida Giovanni Malagò?) dovrà decidere a chi dare in mano il calcio azzurro e dopo Antonio Conte in queste ore spunta un altro favorito: Massimiliano Allegri.

"Che Gasperini è scontento e che se non va via Claudio Ranieri va via lui, ormai lo sanno anche i muri – attacca Cassano, riferendosi al botta e risposta tra l'allenatore e l'attuale consigliere tecnico dei Friedkin -. E mi arrivano anche voci di corridoio che il Milan non è contento assolutamente di Allegri".

"E come dargli torto - continua Cassano -. Vuole partire da una prospettiva di calcio futuristico, di qualità. Il Milan deve stare lì, ma non solo a vincere i trofei, ma come li vince, come idea di gioco, perché il Milan per 20 anni di Berlusconi è stata la squadra al mondo che giocava meglio di tutti e loro vogliono ripartire, da quello che mi risulta, da Gasperini. Gli danno le chiavi in mano e riparte con un progetto molto importante, anche con giovani di prospettiva. Però è uno che o tu lo fai ripartire, come dovevano fare a Roma, in una certa maniera oppure...".

"Io voglio vedere il Milan di un certo livello, di un certo tipo, Gasperini sarebbe l'ideale - prosegue Cassano -. E mi arrivano voci che qualcosa si è già mosso dietro le quinte per far arrivare all'orecchio di Gasperini che potrebbero essere interessati, indipendentemente da dove arriva, da una parte o dall'altra del Milan. Gasperini potrebbe eventualmente essere l'allenatore del Milan l'anno prossimo".