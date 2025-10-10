Jannik Sinner può vincere 1 milione di dollari facendo 1 solo punto

L’iniziativa, ideata dal direttore del torneo Craig Tiley , promette di rivoluzionare il concetto di spettacolo nel tennis: partite decise in un solo punto, un tabellone da 32 partecipanti — 22 professionisti e 10 dilettanti — e un montepremi da un milione di dollari australiani (circa 600mila euro ) destinato interamente al vincitore. Tra i primi iscritti figura già Carlos Alcaraz , ma l’eventuale presenza di Sinner aprirebbe la porta a una nuova sfida tra i due talenti più attesi del circuito.

Una telefonata inaspettata ha acceso la curiosità del mondo del tennis: Jannik Sinner avrebbe contattato direttamente gli organizzatori degli Australian Open per manifestare il proprio interesse nel partecipare al nuovo evento-esibizione che precederà lo Slam di Melbourne nel 2026: il “ Million Dollar 1 Point Slam ”.

A Shanghai, il caldo ha trasformato il tennis in uno sport estremo. Jannik Sinner, piegato dai crampi e costretto al rit...

Tiley, intervenuto al podcast The Tennis, ha rivelato il retroscena: “Abbiamo ricevuto una chiamata da Sinner, ma anche da Venus Williams e altri professionisti entusiasti e impazienti di iscriversi”. Una conferma indiretta del crescente peso del 24enne altoatesino, ormai punto di riferimento non solo sul campo ma anche nella promozione del tennis moderno.