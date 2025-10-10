Jannik Sinner può vincere 1 milione di dollari facendo 1 solo punto

Una telefonata inaspettata ha acceso la curiosità del mondo del tennis: Jannik Sinner avrebbe contattato direttamente gli organizzatori degli Australian Open per manifestare il proprio interesse nel partecipare al nuovo evento-esibizione che precederà lo Slam di Melbourne nel 2026: il “Million Dollar 1 Point Slam”.
L’iniziativa, ideata dal direttore del torneo Craig Tiley, promette di rivoluzionare il concetto di spettacolo nel tennis: partite decise in un solo punto, un tabellone da 32 partecipanti — 22 professionisti e 10 dilettanti — e un montepremi da un milione di dollari australiani (circa 600mila euro) destinato interamente al vincitore. Tra i primi iscritti figura già Carlos Alcaraz, ma l’eventuale presenza di Sinner aprirebbe la porta a una nuova sfida tra i due talenti più attesi del circuito.
Tiley, intervenuto al podcast The Tennis, ha rivelato il retroscena: “Abbiamo ricevuto una chiamata da Sinner, ma anche da Venus Williams e altri professionisti entusiasti e impazienti di iscriversi”. Una conferma indiretta del crescente peso del 24enne altoatesino, ormai punto di riferimento non solo sul campo ma anche nella promozione del tennis moderno.
Il torneo, che anticiperà di pochi giorni l’inizio degli Australian Open, avrà un accesso prioritario per i giocatori con il ranking più alto, rendendo probabile una partecipazione di spicco. Un solo punto per decidere tutto: un format ad alto tasso di adrenalina che potrebbe vedere Sinner e Alcaraz sfidarsi in un duello lampo dal sapore milionario.