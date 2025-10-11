Norvegia-Israele, pro-Pal invade il campo: la partita si ferma

Irruzione pro-Pal sui campi da calcio. Un'invasione che ha interrotto i primi minuti della sfida tra Norvegia e Israele, giocata all’Ullevaal Stadion di Oslo e valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Un uomo è infatti entrato sul terreno di gioco indossando una maglietta con la scritta “Free Gaza”, costringendo le squadre a fermarsi.

L’individuo, dopo aver scavalcato le barriere pubblicitarie a bordo campo, ha tolto il giubbotto e ha preso a correre sul palco, mostrando il suo personale messaggio di solidarietà con la popolazione palestinese. L’intervento degli steward ha rapidamente ristabilito l’ordine e la partita è potuta riprendere dopo una breve interruzione. Prima della partita, alta tensione durante l'esecuzione dell'inno di Israele, accolto con fischi e insulti da gran parte dei tifosi presenti sugli spalti.

Per onor di cronaca, il match si è poi concluso con una netta vittoria della Norvegia per 5-0, spingendo l'Italia di Gennaro Gattuso sempre più vicina ai playoff. La prossima partita di Israele è in programma martedì 14 ottobre alle 20.45 a Udine, proprio contro gli azzurri.