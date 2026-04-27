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Gianluca Rocchi, Dino Tommasi nominato designatore arbitrale ad interim

lunedì 27 aprile 2026
Gianluca Rocchi, Dino Tommasi nominato designatore arbitrale ad interim

2' di lettura

A prendere il posto di Gianluca Rocchi è Dino Tommasi. Il 50enne sarà il designatore arbitrale ad interim per la serie A e B. Lo apprende l'Ansa in ambienti dell'AIA. Tommasi, di Bassano del Grappa, prende così il posto dell'ex arbitro, indagato a Milano per concorso in frode sportiva, fino al termine dell'attuale campionato. L'esordio di Tommasi è avvenuto nel 1993 nella sezione di Bassano del Grappa. Una carriera culminata con l'esordio in Serie A il 15 marzo 2008 in Udinese-Lazio. Prima di diventare designatore ad interim, ha ricoperto anche il ruolo di vicecommissario degli arbitri per la CAN A e B.

In occasione di un'intervista per l'Associazione italiana arbitri, Tommasi diceva: "Ho avuto a che fare con tanti arbitri giovani e negli anni ho visto anche arbitri senza spiccato talento arrivare ai massimi risultati grazie alla costanza e all’impegno che sono sempre l’unica cosa che conta".

Da qui il racconto di un recente incontro con l’arbitro internazionale Daniele Orsato: "In Serie A ci arriva chi vuole arrivarci. Quando le cose non vanno nel verso giusto occorre lasciare gli alibi da parte e crederci ancora di più, allenandosi senza mai mollare: solo così si può arrivare al massimo". Ecco allora il consiglio ai più giovani: "Ragazzi, dovete scendere in campo leggeri, senza paura, ma sicuri di voi stessi. Soprattutto divertitevi, in modo da trasmettere questa sicurezza anche ai giocatori".

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