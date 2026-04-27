L'aria che tira, il delirio di Odifreddi su Trump: "Se avessero ucciso Hitler"

"A me interessa capire le motivazioni di coloro che fanno questi atti. Il signor Allen in questo caso 10 minuti prima di scendere dalla camera ed entrare nella sala dove c'erano tutti gli invitati aveva postato un manifesto, molto interessante".

L'attentato contro Donald Trump ? Siamo dalle parti di "Davide contro Golia". Parola di Piergiorgio Odifreddi , matematico e filosofo che in collegamento con David Parenzo a L'aria che tira , su La7, affronta l'inquietante vicenda della sparatoria all'Hotel Hilton di Washington da un punto di vista decisamente spiazzante. E inquietante.

"Beh interessante, è un crimine professore no?", lo interrompe Parenzo. "Momento momento - replica Odifreddi -. Lui dice che coloro che sono eletti ci rappresentano, ma lui non si sente rappresentato da persone di questo genere. Sono le stesse motivazioni che proponevano gli anarchici in Italia quando volevano ammazzare il Re o i rivoluzionari russi quando volevano ammazzare lo Zar . E' un tentativo di andare in maniera individuale contro il potere collettivo , un tentativo che in genere fallisce e dà pochi risultati".

"Il Trump 1 e il Trump 1, Dottor Jekyll e Mister Hyde. Il problema è che il messaggio prevalente del Trumpis...

Negli Stati uniti c'è un clima di guerra civile, prosegue Odifreddi nel suo ragionamento, "ma non c'è solo quello a preoccupare. C'è anche il clima da guerra mondiale, oggi le politiche di Trump con l'invasione del Venezuela, l'Iran, le minacce alla Groenlandia, Cuba sta per arrivare... stanno cambiando gli equilibri mondiali. Ci sono delle cause oggettive di guerra che non si risolvono eliminando il capo di Stato. Ma se nel 1938 ci fosse stato un attentato a Hitler, ci sarebbe stata la Seconda Guerra Mondiale? Molti storici pensano di no".

Parenzo è sempre più inquietato: "Professore, professore! Dico solo, professore!". "Dico solo, come logico, che qualcuno che si vuole opporre a queste cose può pensare 'faccio un gesto di beneficio per l'umanità, come proponevano Platone, Aristotele...".

"Professore, sono nella sua testa - lo corregge Parenzo -, ma già solo paragonare Hitler a Trump...". "Io non l'ho messo sullo stesso piano - replica Odifreddi - ma Trump in effetti si sta comportando in maniera da fomentare una Terza guerra mondiale. Lo ha detto il Papa, presidenti come quello della Cina Xi Jinping. Significa che non è così balzana la cosa". "No è balzana, è folle", chiude la discussione il padrone di casa, sempre più indispettito dal suo interlocutore.