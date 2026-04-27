Gianluca Rocchi, "clima di tensione in procura". Decine di arbitri davanti al pm

Tensione in Procura per la gestione dell'inchiesta su Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri accusato di frode sportiva. Al momento gli indagati noti sono cinque, ma a quanto pare le persone iscritte sarebbero di più, anche perché alcune ipotesi di reato sono contestate in concorso con "più persone". E secondo quanto scrive l'Ansa, in Procura si respirerebbe un clima di tensione legato probabilmente alla gestione dell'indagine da parte del pm rispetto ai vertici dell'ufficio. In ogni caso, a riguardo non è stata rilasciata nessuna comunicazione formale.

Intanto, sulla questione si è espressa l'Aia: "L'Associazione Italiana Arbitri esprime il proprio rammarico per quanto appreso dagli organi di stampa in relazione alla vicenda che coinvolge il designatore arbitrale della CAN A e B, Gianluca Rocchi, e il componente Andrea Gervasoni. Il Comitato Nazionale, nella seduta odierna, provvederà alle determinazioni conseguenti e ad assicurare la continuità della funzione tecnica della citata Commissione. Quanto alla specifica vicenda, il Presidente dell'Aia, Antonio Zappi, ricevuto l'esposto presentato dal sig. Domenico Rocca dispose immediatamente l'invio della documentazione pervenuta alla Procura Federale della FIGC. Successivamente, l'Associazione ha preso atto dell'avvenuta archiviazione del procedimento in ambito sportivo", si legge in una nota.