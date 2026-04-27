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Gianluca Rocchi, gli indagati ora sono 5. "Numero destinato ad aumentare"

lunedì 27 aprile 2026
Gianluca Rocchi, gli indagati ora sono 5. "Numero destinato ad aumentare"

2' di lettura

Cinque indagati certi e altri che sarebbero già inseriti negli atti di un'inchiesta che rischia di trasformarsi in una nuova Calciopoli. Oltre ai noti, il designatore (autosospeso) Gianluca Rocchi, il supervisore (autosospeso) Andrea Gervasoni e l'assistente Daniele Paterna, ci sono altri due assistenti alla sala Var, Rodolfo Di Vuolo e Luigi Nasca.

Il sospetto è che altri assistenti al Var siano indagati ma al momento resta un mistero l'identità, così come resta il giallo sulle persone "in concorso" che avrebbero, secondo i capi d'imputazione, contribuito ad alcune designazioni arbitrali 'pilotate' di fischietti che sarebbero stati graditi all'Inter. In ogni caso, gli stessi inquirenti milanesi sottolineano che né la società nerazzura né i suoi dirigenti risultano indagati nell'inchiesta.

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Dal canto suo, l'ormai ex designatore degli arbitri (sostituito dal designatore ad interim Dino Tommasi) si difende attraverso il suo legale. "L'ho incontrato, è demoralizzato perché si ritiene vittima di un'ingiustizia. Ritiene che queste contestazioni siano infondate. Si è sempre comportato in modo leale e trasparente e gli dà fastidio che gli venga attribuita una accusa così grave", spiega l'avvocato Antonio D'Avirro.

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Il legale, parlando in esclusiva a Pressing in merito all'avviso di garanzia ricevuto dall'ex designatore, spiega: "Non so se tornerà, sapremo difenderci bene. Stiamo valutando quali iniziative difensive prendere verso giovedì - dice D'Avirro a proposito della convocazione del suo assistito per il 30 aprile -. Calciopoli? Questa è un'altra cosa, qui si parla di due-tre persone coinvolte mentre allora erano centinaia di persone e una decina di club. Nella contestazione - conclude il legale ai microfoni di SportMediaset - si fa riferimento ad altre persone, chi siano non lo sappiamo: è un reato plurisoggettivo mentre nell'avviso di garanzia è menzionato solo Rocchi". 

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