Rocchi, "lo chiamavano Gioca Jouer". Pugno chiuso e mano alzata, cosa succedeva in Sala Var

Uno dei momenti-chiave è la partita tra Udinese e Parma dell'1 marzo 2025, che secondo gli inquirenti sarebbe esemplificativa dell'uso del Var da parte di Rocchi: "In qualità di supervisore Var, in concorso con altre persone, durante lo svolgimento della partita" avrebbe condizionato l'addetto Var Daniele Paterna, a sua volta indagato per falsa testimonianza. Paterna in un primo momento sorvola su un possibile rigore per i friulani, "poi si gira di scatto, sul suo labiale si legge la domanda «È rigore?», e tutto cambia. Perché comunica al direttore di gara in campo, Fabio Maresca, che si tratta di un possibile tiro dal dischetto e induce il collega a rivedere l'azione al monitor". A "bussare" contro il vetro sarebbe stato proprio il designatore Rocchi, "e non può farlo", chiosa Repubblica, perché "i giudici della partita, in quella stanza protetta, dovrebbero essere sereni di valutare secondo il loro giudizio".