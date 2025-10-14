Sinner fuori dal mondo, "e tu?": la domanda che sconcerta Zverev

Uno Jannik Sinner fuori dal mondo, perlomeno quello del tennis. Sui social sta diventando virale il video dell'altoatesino numero 2 al mondo in allenamento in Arabia, dove parteciperà al ricchissimo torneo d'esibizione del Six Kings Slam. Un appuntamento ininfluente dal punto di vista della classifica Atp ma assolutamente prestigioso per il parterre che raduna a Riyadh: i migliori 5 giocatori al mondo (oltre al 24enne di San Candido, lo spagnolo Carlos Alcaraz, Nole Djokovic, Taylor Fritz, Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas, subentrato a Jack Draper che ha dato buca. Proprio il greco sarà il primo avversario di Sinner, che in allenamento si mostra molto tranquillo e rilassato. In particolare, come detto, sta facendo scalpore un filmato che lo ritrae seduto a fianco di Zverev, che ha sconfitto a inizio anno in finale agli Australian Open, primo slam stagionale.

Dopo il ko in finale agli Us Open contro Alcaraz, Sinner si è preso del tempo per "lavorare" sul suo tennis, sperimentando e rischiando qualche figuraccia. A Pechino, torneo Atp 500, è riuscito a vincere. Pochi giorno dopo a Shanghai, Masters 1000, è stato invece ancora una volta fregato dal suo fisico: a causa dei crampi (probabilmente causati dalle temperature tropicali) è stato costretto al ritiro al terzo turno contro Tallon Griekspoor, sul punteggio di 1-1 nei set e 3-2 a favore dell'olandese.

