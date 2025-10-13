Libero logo
di
lunedì 13 ottobre 2025
Jannik Sinner, clamoroso gesto al supermercato: Ginetto trema, e lui...

1' di lettura

Ancora una volta Jannik Sinner dimostra di essere non solo un fuoriclasse sul campo da tennis, ma anche fuori.  Una persona, Jannik, di straordinaria gentilezza. Come riportato dalla Gazzetta di Parma, il numero due del ranking mondiale Atp si è reso protagonista di un episodio che ha fatto sorridere i suoi fan e subito il giro del web.

Tutto è accaduto in un supermercato di Montecarlo, dove un signore di Parma, Ginetto, ha riconosciuto il tennista altoatesino che si aggirava tra gli scaffali. “Era proprio lui. L’ho chiamato per nome e lui ha risposto subito con uno splendido sorriso, poi gli abbiamo chiesto un selfie ma eravamo così emozionati da non riuscire a maneggiare il cellulare”.

A quel punto, è stato lo stesso Sinner a prendere l’iniziativa con grande disinvoltura. "Se permettete, ci penso io", si è inserito il ragazzo di San Candido, prendendosi la briga di scattare personalmente la foto insieme ai suoi ammiratori.

“Un ragazzo davvero squisito e disponibile – ha concluso Ginetto -. Prima di salutarci, abbiamo scambiato anche due chiacchiere: Jannik ci ha detto che adesso sta bene”. Parole che rassicurano i tifosi dopo i recenti problemi fisici accusati a Shanghai. Il tennista azzurro, infatti, è pronto a tornare in campo in occasione del 6 Kings Slam, il torneo-esibizione in programma a Riad, in Arabia Saudita, dal 16 al 19 ottobre.

tag
jannik sinner
tennis

Sinner, accoglienza "da sceicco": scene incredibili in Arabia

Aryna Sabalenka, crisi di nervi in campo: attimi di paura

Sinner e Alcaraz? Michelsen rivela come sono ridotti i loro avversari: "Ridono tutti"

Maria Pia Petraroli
Jannik Sinner, così i suoi guai stravolgono il tennis: cosa sta succedendo

