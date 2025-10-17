Sinner, "io ci sto": la foto che scatena il delirio

Da quando Jannik Sinner è diventato uno dei protagonisti assoluti del tennis mondiale, l’idea di un film sulla sua vita ha iniziato a circolare sempre più spesso. Dopo i libri e i documentari, molti tifosi sognano di vedere sul grande schermo la storia del ragazzo di San Candido diventato numero 2 del mondo. E se il progetto dovesse mai diventare realtà, resta da capire chi potrebbe interpretarlo. La risposta, sorprendentemente, l’ha data proprio Sinner.
Durante un incontro al Six Kings Slam di Riad, il tennista altoatesino ha risposto con ironia alla domanda su chi vorrebbe come attore del suo biopic: “Direi… Will Smith, perché no”, ha detto con un sorriso, lasciando il pubblico divertito. Un nome inatteso, quello del divo americano celebre per “Bad Boys” e per la sitcom cult “Willy, il principe di Bel-Air”, amatissima anche dalla generazione di Jannik.
Jannik Sinner, la resa di Djokovic sconvolge tutti: "Colpa sua"Jannik Sinner ha dominato Novak Djokovic nella semifinale del Six Kings Slam, vincendo con un netto 6-4 6-2 in poco pi&u...
La battuta di Sinner non è passata inosservata oltreoceano. In poche ore, Will Smith ha rilanciato la proposta con una storia Instagram che ha fatto impazzire i social: l’attore ha applicato il proprio volto sulla foto di Sinner con il trofeo di Wimbledon, scrivendo un entusiastico “Ci sto!”. Un siparietto che ha conquistato fan e media, trasformando una semplice battuta in un momento virale. Per ora il film resta un sogno, ma l’idea continua a divertire. Intanto Sinner si concentra sul presente: sabato 18 ottobre affronterà Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam a Riad, la sfida più attesa del torneo. Chissà se, un giorno, sarà davvero Will Smith a portare sullo schermo la favola del campione italiano.