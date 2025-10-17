Sinner, "io ci sto": la foto che scatena il delirio

Da quando Jannik Sinner è diventato uno dei protagonisti assoluti del tennis mondiale, l’idea di un film sulla sua vita ha iniziato a circolare sempre più spesso. Dopo i libri e i documentari, molti tifosi sognano di vedere sul grande schermo la storia del ragazzo di San Candido diventato numero 2 del mondo. E se il progetto dovesse mai diventare realtà, resta da capire chi potrebbe interpretarlo. La risposta, sorprendentemente, l’ha data proprio Sinner.

Durante un incontro al Six Kings Slam di Riad, il tennista altoatesino ha risposto con ironia alla domanda su chi vorrebbe come attore del suo biopic: “Direi… Will Smith, perché no”, ha detto con un sorriso, lasciando il pubblico divertito. Un nome inatteso, quello del divo americano celebre per “Bad Boys” e per la sitcom cult “Willy, il principe di Bel-Air”, amatissima anche dalla generazione di Jannik.