Diego Costa-choc, intervento-killer sulla calciatrice

A 37 anni e senza squadra, Diego Costa non ha perso il suo spirito combattivo… e nemmeno la sua irruenza! L’ex attaccante di Chelsea e Atlético Madrid, impegnato nella partita di beneficenza tra Chelsea e Liverpool Legends a Stamford Bridge, ha fatto parlare di sé per un episodio accaduto non durante il match, ma in allenamento. Durante una sessione di rifinitura, Costa si è reso protagonista di un duro intervento su Gemma Davison, ex attaccante del Chelsea femminile, travolta da una spallata del brasiliano mentre tentava di recuperare un pallone. Il contatto, ripreso in un video poi diventato virale, ha lasciato tutti di stucco: la calciatrice è finita a terra, ma per fortuna si è subito rialzata senza conseguenze.

I testimoni presenti, tra cui John Terry, sono rimasti increduli. L’ex capitano dei Blues, che partecipava anche lui all’evento, ha raccontato di aver chiamato personalmente Davison dopo l’episodio per sincerarsi delle sue condizioni. Con il suo consueto umorismo, Terry ha poi commentato sui social: “Questo è Diego in poche parole: semplicemente non gliene frega un c*o.**”.