Diego Costa-choc, intervento-killer sulla calciatrice

di Lorenzo Pastugliavenerdì 17 ottobre 2025
A 37 anni e senza squadra, Diego Costa non ha perso il suo spirito combattivo… e nemmeno la sua irruenza! L’ex attaccante di Chelsea e Atlético Madrid, impegnato nella partita di beneficenza tra Chelsea e Liverpool Legends a Stamford Bridge, ha fatto parlare di sé per un episodio accaduto non durante il match, ma in allenamento. Durante una sessione di rifinitura, Costa si è reso protagonista di un duro intervento su Gemma Davison, ex attaccante del Chelsea femminile, travolta da una spallata del brasiliano mentre tentava di recuperare un pallone. Il contatto, ripreso in un video poi diventato virale, ha lasciato tutti di stucco: la calciatrice è finita a terra, ma per fortuna si è subito rialzata senza conseguenze.

I testimoni presenti, tra cui John Terry, sono rimasti increduli. L’ex capitano dei Blues, che partecipava anche lui all’evento, ha raccontato di aver chiamato personalmente Davison dopo l’episodio per sincerarsi delle sue condizioni. Con il suo consueto umorismo, Terry ha poi commentato sui social: “Questo è Diego in poche parole: semplicemente non gliene frega un c*o.**”.

L’intervento avrebbe effettivamente meritato almeno un cartellino giallo, ma tutto si è risolto con una risata e una stretta di mano tra i due. Davison ha preso l’incidente con sportività, tornando in campo per la sfida benefica tra le vecchie glorie di Chelsea e Liverpool. L’episodio, però, conferma che Costa resta fedele alla sua natura agonistica, anche quando si tratta di partite amichevoli. Nonostante l’età e l’assenza di un club, il centravanti non ha perso né la grinta né la voglia di lottare per ogni pallone — anche a costo di qualche spallata di troppo.

