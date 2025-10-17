Thiago Silva, gol pazzesco al 98esimo: rovesciata leggendaria

Un gol da copertina, nel momento più impensabile. Thiago Silva, a 41 anni, ha deciso di scrivere un’altra pagina della sua leggenda con un gesto tecnico da fuoriclasse: una sforbiciata acrobatica al 98’ che ha regalato al Fluminense la vittoria per 1-0 sulla Juventude, nella sfida del Brasileirão. Per gran parte della partita il Maracanã era stato impaziente, quasi ostile. Fischi, mormorii, delusione. Ma nel recupero, quando sembrava tutto destinato allo 0-0, l’ex difensore di Milan e Psg si è inventato l’impossibile. Sul cross del giovane Riquelme, Thiago si è alzato in aria e ha colpito di destro con una parabola perfetta: la palla è scesa lentamente sotto la traversa, beffando il portiere e facendo esplodere lo stadio.

Il cronometro segnava 97’45”. Poi il silenzio, un istante sospeso, e l’urlo di tutto il Maracanã. “Sono felice di aver regalato questa gioia ai nostri tifosi”, ha detto sorridendo nel post partita. “Per chi ha problemi di cuore, forse è stato un finale un po’ complicato”. La sua rete non è solo un capolavoro tecnico, ma anche un atto d’amore per il club dove tutto era cominciato. Rientrato al Fluminense nel 2024, dopo una carriera straordinaria tra Europa e nazionale brasiliana, Thiago non ha nascosto le difficoltà: “Essere lontano dalla mia famiglia non è facile, ma qui mi sento a casa. Cerco di ripagare la fiducia con il lavoro e con gesti come questo”.