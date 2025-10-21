Jannik Sinner merita di fermarsi dopo i trionfi

Questa è una difesa preventiva, e non d'ufficio, di Jannik Sinner da Sesto Pusteria, di professione fuoriclasse. O, se preferite, una discesa in campo preventiva alle critiche che sicuramente gli arriveranno: il ragazzo d'oro ha fatto bene a non rispondere alla convocazione per le finali di Coppa Davis 2025 che si terranno a Bologna dal 18 al 23 novembre. Nulla di personale, nulla di polemico, nulla di preordinato da parte del quattro volte vincitore di Slam e numero 2 del mondo. Semplicemente, il golden boy che a 24 anni si sta avviando a diventare il più grande sportivo che l'Italia abbia mai avuto, sulle orme di Fausto Coppi o Alberto Tomba, ha valutato le proprie condizioni psico-fisiche, ha deciso che giocherà il torneo 500 di Vienna, forse il 1000 Atp di Parigi/Bercy, poi le Finals di Torino.

Quindi si dedicherà al riposo e, soprattutto, agli allenamenti con il suo staff sino al primo Slam 2026, in Australia? Essendo Jannik il meraviglioso pifferaio magico di un tennis azzurro che ha conquistato il mondo sotto tutte le latitudini tecnico-tattiche, ci teniamo a giustificare il nostro «ha fatto bene» a non andare a Bologna, laddove il suo amico-rivale Carlitos Alcaraz guiderà la Spagna. E probabilmente vincerà la Coppa. Dopo aver vinto per l'Italia l'Insalatiera 2023 e 2024 da solo, Sinner viene da un'annata che lo ha messo psicologicamente in lavatrice, gli ha regalato trionfi ma anche, incolpevole, tre mesi di assurdo stop per l'affaire-Clostebol. Intendi rilassarti anche mentalmente dopo le finali? Decisione da rispettare. Non è un mistero, inoltre, che le condizioni fisiche e gli intoppi di varia natura (giramenti di testa, problemi gastrici, crampi) patiti in questa annata in saliscendi necessitano di approfondimenti accurati. Quindi, un dicembre anche di esami medici specifici non gli può che fare bene per rimettere in sesto il suo meraviglioso motore.