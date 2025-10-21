Jannik Sinner, fango di Repubblica: "Scelte opache. Un vero campione..."

“Carlos ci sarà, Jannik no". Così comincia l’articolo di Emanuela Audisio su La Repubblica, che commenta duramente la decisione di Jannik Sinner di non partecipare alle Final Eight di Coppa Davis a Bologna. Lo spagnolo Alcaraz, numero 1 del mondo, ha confermato la sua presenza; l’azzurro, invece, si è tirato indietro. “Peccato”, scrive Audisio, perché la Davis si gioca in casa, sul cemento — la superficie preferita di Sinner — e perché “in tanti hanno comprato i biglietti per sostenerlo da vicino”.

L’attacco è frontale: “Un campione lo è anche nella chiarezza e non nell’opacità delle sue scelte”. Fino all’ultimo, ricorda la giornalista, Sinner aveva risposto con un evasivo “Vedremo”, pur avendo già deciso di non esserci. Dopo aver vinto 6 milioni di dollari nel Six Kings Slam di Riad e superato Alcaraz nei guadagni stagionali, “cosa ti costa dire la verità?”, chiede provocatoriamente Audisio.