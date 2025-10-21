Juve Stabia "infiltrata dalla camorra": terremoto in Serie B

Terremoto in Campania. È stata disposta l'amministrazione controllata per la società sportiva Juve Stabia, che gioca nel campionato di serie B, a causa di presunte infiltrazioni mafiose. Il decreto - che riguarderebbe anche altre società che si occupano dei servizi annessi alle manifestazioni sportive - è stato emesso dal tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, del Procuratore Nazionale Antimafia e del Questore di Napoli. A gestire la società calcistica sarà adesso un pool di professionisti appositamente nominato.

"Anche il consuocero del boss D'Alessandro ha ricoperto la carica di presidente della società sportiva Juve Stabia": lo ha detto il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, nel corso di una conferenza stampa in Procura a Napoli. "Il mio ufficio - ha detto ancora Melillo - ha la convinzione profonda che analoghi provvedimenti riguarderanno anche altre società in futuro: il quadro è davvero allarmante e non riguarda solo le regioni dove tipicamente sono radicate le mafie e non riguarda solo il calcio".