Leao esulta, Gabbia lo placca: Milan-Fiorentina, cos'è successo

Episodio curioso sul finale di partita tra Milan e Fiorentina. A San Siro si stava disputante una partita fondamentale per la corsa allo Scudetto, con i rossoneri che avevano la possibilità di portarsi in solitaria in vetta alla classifica. Ma l'approccio alla gara non è stato dei migliori. La squadra di Max Allegri è andata sotto nel punteggio. Poi un super Rafa Leao ha ribaltato completamente il risultato. La stella portoghese ha prima infilato un bel tiro da fuori alle spalle del portiere viola De Gea. E poi ha realizzato il calcio di rigore che ha portato la sua squadra alla vittoria.

Pieno di gioia, dopo aver realizzato il penalty il rossonero stava per togliersi la maglietta in segno di giubilo. Ma, neanche il tempo di sfilarsela, capitan Matteo Gabbia è corso subito ai ripari. Il centrale azzurro ha infatti impedito che il portoghese si prendesse un'ammonizione evitabile. Un gesto che nasconde in realtà un profondo significato strategico.

Rafa Leao è la stella della squadra. E ogni cartellino potrebbe essere decisivo per la corsa Scudetto. Perciò il capitano ha pensato bene di impedire che il portoghese commettesse una sciocchezza. E sicuramente ha fatto contento anche il suo allenatore, visto i problemi accusati dal Milan nel reparto offensivo, con Pulisic e Nkunku fermi ai box.