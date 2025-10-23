Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Jannik Sinner, occhio al naso: prima del match...

di
Libero logo
giovedì 23 ottobre 2025
Jannik Sinner, occhio al naso: prima del match...

1' di lettura

Jannik Sinner fa sempre parlare di sé, sia dentro che fuori dal campo. Anche quando si spalma una crema prima di un match. Proprio quello che è successo a Vienna. Come si vede in un filmato ripreso prima della partita d’esordio contro Altmaier, il campione azzurro si fa consegnare una pomata dal suo staff. Dopodiché spalma l'unguento sul petto, mettendo una mano sotto la maglietta, e vicino al naso, accanto alle narici. Poi un rapido massaggio con le dita anche nella zona tra il naso e la bocca.

Non è la prima volta che il tennista si rende protagonista di questa sorta di rito, In questo caso, però, i fan si sono chiesti quale tipo di crema Sinner si sia spalmato con cura prima del match. In realtà, non si tratta di nulla che non faccia parte della solita procedura di preparazione a un match.

Jannik Sinner, clamoroso: Laila in tribuna con i genitori

Jannik Sinner, radioso nell'indoor di Vienna, si gode un momento di forma smagliante, accompagnato dai genitori Sigl...

Potrebbe trattarsi, in particolare, di un prodotto che dà maggiore freschezza e aiuta a respirare meglio, liberando le vie nasali. Un prodotto che si rivela utile soprattutto nelle arene indoor come quella di Vienna. Oppure potrebbe trattarsi di un prodotto che riduce il rischio di infiammazione quando si è chiamati a sforzi fisici piuttosto intensi. 

La bolla dell'altoatesino Jannik Sinner e l'amore per Laila: rumors, cosa sta succedendo

Definitivo Paolo Bertolucci zittisce gli anti-Sinner: "Perché si gioca a tennis"

A Vienna Jannik Sinner, clamoroso: Laila in tribuna con i genitori

tag
jannik sinner
vienna

La bolla dell'altoatesino Jannik Sinner e l'amore per Laila: rumors, cosa sta succedendo

Definitivo Paolo Bertolucci zittisce gli anti-Sinner: "Perché si gioca a tennis"

A Vienna Jannik Sinner, clamoroso: Laila in tribuna con i genitori

ti potrebbero interessare

5080x3387

Jannik Sinner e l'amore per Laila: rumors, cosa sta succedendo

Lorenzo Pastuglia
870x488

Paolo Bertolucci zittisce gli anti-Sinner: "Perché si gioca a tennis"

Lorenzo Pastuglia
563x274

Jannik Sinner, clamoroso: Laila in tribuna con i genitori

Redazione
3072x2044

Chi scopre il tricolore soltanto contro Sinner

Andrea Tempestini