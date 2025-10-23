Jannik Sinner, occhio al naso: prima del match...

Jannik Sinner fa sempre parlare di sé, sia dentro che fuori dal campo. Anche quando si spalma una crema prima di un match. Proprio quello che è successo a Vienna. Come si vede in un filmato ripreso prima della partita d’esordio contro Altmaier, il campione azzurro si fa consegnare una pomata dal suo staff. Dopodiché spalma l'unguento sul petto, mettendo una mano sotto la maglietta, e vicino al naso, accanto alle narici. Poi un rapido massaggio con le dita anche nella zona tra il naso e la bocca.

Non è la prima volta che il tennista si rende protagonista di questa sorta di rito, In questo caso, però, i fan si sono chiesti quale tipo di crema Sinner si sia spalmato con cura prima del match. In realtà, non si tratta di nulla che non faccia parte della solita procedura di preparazione a un match.