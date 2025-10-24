Milan, pareggio per 2 a 2 contro il Pisa: ecco chi c'era in tribuna

Libero logo
Garlasco
di
venerdì 24 ottobre 2025
Sotto lo sguardo di Adriano Galliani, la capolista Milan manca la fuga in campionato e si fa fermare dal Pisa sul 2-2 nella gara valida per l'ottava giornata di Serie A rischiando anche la sconfitta e trovando il pareggio solo nei minuti di recupero. A San Siro rossoneri in vantaggio con Leao al 7' ma nella ripresa il Pisa la ribalta con Cuadrado su rigore al 60' e Nzola all'86'.

Il Milan si getta in avanti e al 93' trova il pareggio con Athekame, al suo primo gol in rossonero. Al 99' grande occasione per il controsorpasso con Saelemaekers: il belga entra in area di forza e si ritrova davanti a Semper, ma invece di usare il piatto conclude di punta e la palla termina fuori facendo naufragare l'ultima chance rossonera per la vittoria.

Secondo tempo decisamente distratto in fase difensiva per i rossoneri che non sfruttano l'occasione per allungare in campionato sulle dirette inseguitrici. Il Milan di Allegri sale a 17 punti mentre il Pisa, ancora a caccia del primo successo in campionato, ottiene un pareggio comunque pesante portandosi a 4 punti.

