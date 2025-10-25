Jannik Sinner vola in finale, il colpo con cui annienta ancora De Minaur

Jannik Sinner conquista la finale dell'"Erste Bank Open" di Vienna (veloce indoor - montepremi 2.736.875 euro), uno dei due ATP 500 che si concluderà domenica alla Wiener Stadthalle. L'azzurro ha superato l'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-3 6-4 in un'ora e 27'. Il numero due del ranking per il titolo se la vedrà con il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev.

Sinner vince la 20ma partita ATP di fila nei tornei indoor (eguagliata la striscia di Andy Murray) e raggiunge la 31ma finale in carriera. È l'ottava del 2025: diventa così il primo dopo Djokovic (2015-16) a giocarne almeno otto in due stagioni consecutive. Contro De Minaur l'azzurro ha perso due volte il servizio (nel quinto gioco del primo set quando era avanti 4-0 e nel sesto del secondo) ma ha sempre avuto il match in controllo.