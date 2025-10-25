Jannik Sinner vola in finale, il colpo con cui annienta ancora De Minaur

Libero logo
di
sabato 25 ottobre 2025
Jannik Sinner conquista la finale dell'"Erste Bank Open" di Vienna (veloce indoor - montepremi 2.736.875 euro), uno dei due ATP 500 che si concluderà domenica alla Wiener Stadthalle. L'azzurro ha superato l'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-3 6-4 in un'ora e 27'. Il numero due del ranking per il titolo se la vedrà con il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev

Sinner vince la 20ma partita ATP di fila nei tornei indoor (eguagliata la striscia di Andy Murray) e raggiunge la 31ma finale in carriera. È l'ottava del 2025: diventa così il primo dopo Djokovic (2015-16) a giocarne almeno otto in due stagioni consecutive. Contro De Minaur l'azzurro ha perso due volte il servizio (nel quinto gioco del primo set quando era avanti 4-0 e nel sesto del secondo) ma ha sempre avuto il match in controllo.

