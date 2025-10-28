Napoli-Inter, l'audio dell'arbitro è pazzesco: "Ma sei sicuro?"

Le polemiche su Napoli-Inter non si placano dopo il rigore assegnato al Napoli e trasformato da De Bruyne, che ha permesso alla squadra di Conte di raggiungere Roma in vetta. L’arbitro Mariani ha fischiato penalty solo su indicazione dell’assistente Bindoni, dopo 8 secondi dal contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo.

In campo Mariani non aveva ravvisato nulla, e il VAR non poteva intervenire.La svolta arriva dalla REF CAM pubblicata dalla Lega Serie A su YouTube: il video mostra Mariani con visuale ostruita dalla schiena di Calhanoglu. Dall’auricolare una voce – quella di Bindoni – gli suggerisce il fallo. Mariani risponde: "Sei sicuro?".