Libero logo
Ponte sullo Stretto
Garlasco
Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Sinner spazza via Shelton, il punto che fa alzare in piedi Parigi

venerdì 31 ottobre 2025
Sinner spazza via Shelton, il punto che fa alzare in piedi Parigi

2' di lettura

Troppo, troppo Jannik Sinner: l'altoatesino numero 2 al mondo gioca un match praticamente perfetto e travolge l'americano Ben Shelton 6-3 6-3, qualificandosi così per la semifinale del Masters 1000 di Parigi sul duro indoor di Nanterre. 

Continua dunque la corsa a tutto gas nel torneo francese dell'azzurro, che in caso di conquista del titolo tornerebbe in cima alla classifica internazionale, scavalcando nuovamente Carlos Alcaraz, uscito di scena al debutto. Inoltre, Sinner è oggi più che mai il primo "alleato" di Lorenzo Musetti nella corsa per un posto alle Atp Finals di Torino. Dall'altra parte del tabellone parigino sono in semifinale Auger Aliassime e Bublik, entrambi ancora in corsa per il "Master" di fine anno; mentre nella semifinale di domani Sinner sfiderà il vincente del match, in programma stasera, fra Zverev e Medvedev (con il russo che ha ancora residue speranze di qualificarsi per le Finals). Un successo finale di Jannik garantirebbe un posto a Torino anche al toscano, chiamato poi a guidar l'Italia alle Final 8 di Coppa Davis. 

Jannik Sinner, sfregio del padre di Cerundolo: "Se ce l'ha fatta lui..."

"Se ce l'ha fatta Sinner, ci puoi arrivare anche tu". Ormai Jannik Sinner è diventato il metro di p...

La partita è stata poco più di una formalità, con Shelton che non ha mai retto il passo dell'avversario, devastante al servizio e ancor più alla risposta. Unico momento di incertezza nel secondo parziale, quando sul 3-1 a suo favore Sinner accusa un passaggio a vuoto e cede a zero il servizio. Shelton serve per riaprire il match ma Jannik torna in campo macinando di nuovo il suo tennis sublime. Partita chiusa e applausi a scena aperta dal pubblico. E pensare che dopo gli ottavi vinti contro l'argentino Cerundolo, Sinner si era detto un po' stanco e affaticato.

Jannik Sinner, Flavio Briatore disintegra gli odiatori: "Devi essere un miserabile..."

"Quando un italiano vede passare una bella macchina, il suo primo stimolo, non è averne una anche lui, ma ta...

Dato statistico non secondario: Sinner ha portato a 24 la striscia di vittorie consecutive sul veloce indoor, in una speciale classifica che vede McEnroe guidare a quota 47. I miti Sampras (25) e Federer (29) sono però già nel mirino dell'italiano. 

Centrato il punto Jannik Sinner, Flavio Briatore disintegra gli odiatori: "Devi essere un miserabile..."

Bufera Jannik Sinner, sfregio del padre di Cerundolo: "Se ce l'ha fatta lui..."

Paris Masters Jannik Sinner spiana Cerundolo: il colpo finale è pazzesco

tag
jannik sinner
ben shelton
masters 1000 parigi

Centrato il punto Jannik Sinner, Flavio Briatore disintegra gli odiatori: "Devi essere un miserabile..."

Bufera Jannik Sinner, sfregio del padre di Cerundolo: "Se ce l'ha fatta lui..."

Paris Masters Jannik Sinner spiana Cerundolo: il colpo finale è pazzesco

ti potrebbero interessare

843x464

Pietrangeli, rissa con Panatta: "Che ti succede?"

Redazione
1400x933

Spalletti cambia subito la Juventus: clamoroso, chi può arrivare a gennaio

L.P.
1183x532

Juventus, il nuovo ds? Ottolini risolve il contratto col Genoa: incontro a breve

Lorenzo Pastuglia
670x416

Juventus, l'indiscrezione sulla sfuriata di Elkann nello spogliatoio: cosa è successo

Lorenzo Pastuglia