Jannik Sinner, sfregio del padre di Cerundolo: "Se ce l'ha fatta lui..."

di
venerdì 31 ottobre 2025
1' di lettura

"Se ce l'ha fatta Sinner, ci puoi arrivare anche tu". Ormai Jannik Sinner è diventato il metro di paragone per tutti gli sportivi che sognano un giorno di raggiungere la vetta dell'Olimpo del tennis. Francisco Cerundolo fa parte di questa categoria. I due si sono incrociati a Roma, durante gli Internazionali. E - ovviamente - ha avuto la meglio l'altoatesino, che subito dopo il match aveva commentato: "Ho alzato il livello e mi sono sentito meglio. Avevo bisogno di questa partita, che bello essere tornato". Oggi, però, l'argentino e l'italiano giocheranno su un altro tipo di superficie: il veloce indoor, più congeniale a Sinner.

Altra sfida, altra vittoria per Jannik Sinner a Bologna nell'incrocio di Coppa Davis. "Ho alternato momenti in cui ho servito meglio ad altri peggiori". Come ricorda la Gazzetta dello Sport, quella volta in maglia azzurra gli servirono tre set e sei match point per superare l'argentino.

Il primo a credere nelle qualità di Francisco Cerundolo è il padre Alejandro, che per spronare il figlio ha usato Sinner come termometro per la sua crescita. "Guarda Sinner, non era forte da giovane: eppure è fra i più forti. Se ce l'ha fatta lui, ci puoi arrivare anche tu", ha detto. 

jannik sinner
francisco cerundolo

