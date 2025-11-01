Libero logo
Ponte sullo Stretto
Garlasco
Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Gasperini, "risponde lui per me": conferenza interrotta

di
Libero logo
sabato 1 novembre 2025
Gasperini, "risponde lui per me": conferenza interrotta

1' di lettura

Imprevisto alla conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia del big match tra Milan e Roma a San Siro. Mentre l'allenatore dei giallorossi stava rispondendo alle domande dei giornalisti a Trigoria, un gatto ha cominciato a miagolare. Entrato non si sa come in sala stampa, il felino si è fatto sentire proprio nelle vicinanze del banco da dove Gasperini stava parlando. Dunque, il discorso dell'allenatore su possibili variazioni di formazioni nel corso della stagione è stato interrotto dal verso improvviso del gatto.

Tutti, Gasperini compreso, si sono messi a ridere dopo essersi accorti di cosa stava succedendo. L'allenatore a un certo punto si è messo anche a cercarlo dicendo: "Mitico! Che forte, dov'è?". E poiché il gatto continuava a miagolare, ha fatto una battuta ridendo: "Risponde lui per me".

Juve, lite furibonda tra Tudor e 3 giocatori prima dell'esonero: ecco i nomi

Igor Tudor non è più l’allenatore della Juventus da lunedì mattina. L’esonero è ...

Lo staff della Roma ha provato a prenderlo per riportarlo fuori e permettere così la ripresa della conferenza ma non c'è stato verso. Nessuno sarebbe riuscito ad acciuffarlo. E così il gatto è rimasto all'interno della sala stampa. Divertiti dal curioso episodio anche i tifosi romanisti che commentavano la diretta Youtube della conferenza.

Guardia di Finanza di Roma: sequestro di prevenzione di beni per oltre 106 milioni di euro nei confronti di 4 imprenditori ritenuti "socialmente pericolosi"

Toh, che caso Roma, sassate contro i passanti: fermato un nigeriano con decreto di espulsione

Follia Corse clandestine a Roma, "Sul Gra a oltre 200 km all'ora': il video

tag
gian piero gasperini
roma
milan

Guardia di Finanza di Roma: sequestro di prevenzione di beni per oltre 106 milioni di euro nei confronti di 4 imprenditori ritenuti "socialmente pericolosi"

Toh, che caso Roma, sassate contro i passanti: fermato un nigeriano con decreto di espulsione

Follia Corse clandestine a Roma, "Sul Gra a oltre 200 km all'ora': il video

ti potrebbero interessare

1400x932

Serie A, la Juve sbanca a Cremona: Kostic-Cambiaso regalano la prima gioia a Spalletti

Redazione
3072x2076

Serie A, tra Napoli e Como vince la noia: 0-0 e azzurri primi

Redazione
1400x933

Sinner, travolge Zverev e vola in finale a Parigi: come lo ha fatto fuori

Redazione
1400x933

Serie A, l'Udinese sorpassa l'Atalanta grazie a Zaniolo

Redazione