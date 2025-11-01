Gasperini, "risponde lui per me": conferenza interrotta

Imprevisto alla conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia del big match tra Milan e Roma a San Siro. Mentre l'allenatore dei giallorossi stava rispondendo alle domande dei giornalisti a Trigoria, un gatto ha cominciato a miagolare. Entrato non si sa come in sala stampa, il felino si è fatto sentire proprio nelle vicinanze del banco da dove Gasperini stava parlando. Dunque, il discorso dell'allenatore su possibili variazioni di formazioni nel corso della stagione è stato interrotto dal verso improvviso del gatto.

Tutti, Gasperini compreso, si sono messi a ridere dopo essersi accorti di cosa stava succedendo. L'allenatore a un certo punto si è messo anche a cercarlo dicendo: "Mitico! Che forte, dov'è?". E poiché il gatto continuava a miagolare, ha fatto una battuta ridendo: "Risponde lui per me".