Jannik Sinner fa il break? E Cahill... ha capito la lezione

di
domenica 2 novembre 2025
2' di lettura

Dopo il piccolo screzio andato in scena nel match contro Ben Shelton, qualcosa è - subito - cambiato nel linguaggio del corpo di Darren Cahill, il caoch di Jannik Sinner. Nella semifinale del Masters 1000 di Parigi contro Alexander Zverev, infatti, l’allenatore australiano ha mostrato un atteggiamento diverso, più partecipe. Insomma, dopo il rimbrotto dell'altoatesino contro l'australiano - reo di non essersi alzato sul break -, ecco che Cahill... scatta in piedi.

Tutto come detto era iniziato il giorno prima, durante i quarti di finale contro Shelton. Nel secondo set, subito dopo aver conquistato il break del 3-2, Sinner si era rivolto al suo angolo molto stizzito. Prima di riprendere il gioco, il numero due del mondo aveva fatto notare la mancanza di entusiasmo del suo box, e in particolare del coach Cahill: "Io ho fatto il break e voi state seduti, ca***!". Uno sfogo a caldo, figlio della tensione del momento, che si è poi concluso con un abbraccio liberatorio tra i due al termine del match. Tutto chiarito, senza troppi indugi.

Ventiquattr’ore più tardi, però, Cahill ha voluto dimostrare di aver colto il messaggio. Già nel primo game della semifinale contro Zverev, quando Sinner ha strappato subito il servizio al tedesco, l’allenatore non ha esitato ad alzarsi in piedi per incitarlo e fargli sentire tutto il suo sostegno. Un gesto che non è passato inosservato, segno di grande intesa e capacità di adattamento. E la scena si è ripetuta poco dopo, nel terzo game, quando l’altoatesino ha ottenuto un altro break: ancora una volta Cahill si è alzato, applaudendo con convinzione. Già, anche i dettagli contano. Eccome...

tag
jannik sinner
darren cahill
tennis
parigi
masters 1000

