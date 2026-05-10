Jannik Sinner, allarme dopo il match con Ofner: "Molto più pesante"

Un altro esordio con vittoria per Jannik Sinner, il tutto agli Internazionali d'Italia, dove ha domato in due set l'austriaco Sebastian Ofner. E la striscia si allunga. Il numero uno del mondo continua infatti a confermare una strisicia impressionante: nei match d'apertura dei tornei non sbaglia praticamente mai, soprattutto contro avversari fuori dalla top 50. I numeri spiegano il dominio dell'altoatesino: sono diventati 37 i successi consecutivi all'esordio, mentre contro giocatori oltre la cinquantesima posizione del ranking il bilancio è salito a 56 vittorie senza sconfitte. L'ultimo ko risale addirittura al 2023, a Cincinnati, contro Dusan Lajovic. Sul Centrale del Foro Italico, sabato 9 maggio Sinner ha archiviato senza particolari affanni la pratica Ofner, attuale numero 82 del ranking Atp. Era il primo confronto ufficiale tra i due nel circuito maggiore, anche se un precedente esisteva già: la finale del Challenger di Ortisei del 2019, vinta allora dal giovanissimo talento di San Candido. A distanza di anni, il risultato non è cambiato. Grazie al successo in due set, Sinner ha conquistato l'accesso al terzo turno, dove incontrerà Alexei Popyrin.

Roma, Jannik Sinner liquida Ofner e apre il torneo con questo punto pazzesco. Paura sugli spalti: 2 malori Inizia nel migliore dei modi, Jannik Sinner. All'esordio agli Internazionali d'Italia contro Sebastian Ofner vin...

Nel post partita il campione azzurro ha analizzato la sfida nelle consuete interviste dal campo: "Lui è un giocatore ostico perché secondo me, giocando anche la sera, lui tira molto piatto e veloce. L'affrontato un po' di tempo fa e ovviamente io sono un altro giocatore, lui uguale, quindi sapevo solo un pochettino cosa aspettarmi. Comunque non è stata una giornata facile, credo che quando ho giocato solido mi sono sentito abbastanza bene in campo. Dobbiamo cercare ora di alzare il livello per la prossima partita, credo che oggi sia stato un giorno positivo".

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