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Il sondaggio che fa godere Meloni: c'è un clamoroso crollo, tutti i numeri

domenica 10 maggio 2026
Il sondaggio che fa godere Meloni: c'è un clamoroso crollo, tutti i numeri

1' di lettura

Secondo l’ultima rilevazione realizzata da Bidimedia, che confronta gli andamenti dei partiti dal 15 aprile ad oggi, Fratelli d’Italia registra un lieve aumento attestandosi al 27,8%, con un guadagno di +0,2 punti percentuali. Si tratta di un parziale recupero per il partito di Giorgia Meloni dopo un periodo di flessione.Al contrario, il Partito Democratico è in calo e si ferma al 22,5%, perdendo due decimi (-0,2).Il sondaggio fotografa anche gli altri principali partiti: Forza Italia sale al 7,8% (+0,2), la Lega è al 6,2%, il Movimento 5 Stelle si attesta al 13% (-0,2), mentre Alleanza Verdi e Sinistra scende al 6,8% (-0,3).

Tra le forze minori, Italia Viva di Matteo Renzi registra un lieve rialzo al 2,2% (+0,2), +Europa all’1,2% (+0,2) e Noi Moderati rimane stabile allo 0,8%. Bidimedia rileva inoltre Azione di Carlo Calenda al 3% (+0,4) e il Partito liberaldemocratico di Luigi Marattin allo 0,7%.

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Nel complesso, il sondaggio mostra quindi un andamento contrastato tra i due principali partiti italiani: da una parte Fratelli d’Italia che, seppur di poco, torna a crescere, dall’altra un Partito Democratico che invece continua a perdere terreno nelle intenzioni di voto degli italiani. Si tratta di variazioni contenute ma significative, che confermano una fase di assestamento per la maggior parte delle forze politiche dopo i movimenti registrati nelle ultime settimane. Il dato più rilevante resta proprio questo dualismo: FdI in leggera risalita al 27,8% e PD in discesa al 22,5%.

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