Il sondaggio che fa godere Meloni: c'è un clamoroso crollo, tutti i numeri

Secondo l’ultima rilevazione realizzata da Bidimedia, che confronta gli andamenti dei partiti dal 15 aprile ad oggi, Fratelli d’Italia registra un lieve aumento attestandosi al 27,8%, con un guadagno di +0,2 punti percentuali. Si tratta di un parziale recupero per il partito di Giorgia Meloni dopo un periodo di flessione.Al contrario, il Partito Democratico è in calo e si ferma al 22,5%, perdendo due decimi (-0,2).Il sondaggio fotografa anche gli altri principali partiti: Forza Italia sale al 7,8% (+0,2), la Lega è al 6,2%, il Movimento 5 Stelle si attesta al 13% (-0,2), mentre Alleanza Verdi e Sinistra scende al 6,8% (-0,3).

Tra le forze minori, Italia Viva di Matteo Renzi registra un lieve rialzo al 2,2% (+0,2), +Europa all’1,2% (+0,2) e Noi Moderati rimane stabile allo 0,8%. Bidimedia rileva inoltre Azione di Carlo Calenda al 3% (+0,4) e il Partito liberaldemocratico di Luigi Marattin allo 0,7%.