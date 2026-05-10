Marc Marquez, il dramma dopo lo schianto: "Il corpo non risponde, ho un problema neuromuscolare"

Un altro drammatico incidente per Marc Marquez, uno schianto impressionante con la sua Ducati all'ultimo giro della Sprint di Le Mans. Risultato? Frattura al piede destro, una nuova operazione e un lungo stop. Ma il punto è che lo stesso Marquez fa sapere che l'infortunio può essere ben più grave del previsto: il pilota rivela di avere un problema neuromuscolare che compromette le risposte del suo corpo.

Marquez ha infatti spiegato che i problemi alla spalla e al braccio destro risalgono al contatto con Marco Bezzecchi a Mandalika, nella scorsa stagione. Dopo gli esami, i medici hanno scoperto che una delle viti inserite in precedenti operazioni si era danneggiata, compromettendo il nervo radiale quando il pilota assume la posizione di guida in MotoGP.

"C'è qualcosa che non va, perché a casa sto bene, quando vado in motocross sto bene ma arrivo in pista, guido una MotoGP e sento il braccio destro che non va", ha raccontato il pilota spagnolo. L'operazione alla spalla, in realtà, era già stata programmata prima del Gran Premio di Francia. "Non è un infortunio grave, ma arriva al momento giusto – ha spiegato lo spagnolo -, perché già prima di arrivare qui avevamo programmato un intervento chirurgico alla spalla destra dopo il Gran Premio di Catalogna".